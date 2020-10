Das Ergebnis des Gutachtens ist „nicht überraschend“, sagt Opfer-Anwalt Stefan Rieder, der die beiden Polizisten vertritt. „Immerhin lag der Mann damals am Boden, schrie und tobte.“ In der Tat war der Verdächtige (26), der am 25. Juni von einem Vordach auf den Boden fiel, im Drogen-Rausch.