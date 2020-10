„Ich bin ja eigentlich nicht der klassische Torjäger, eher der Spielmacher. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wann ich zuletzt vier Treffer in einem Spiel erzielt habe. Das muss lang, lang her sein. Aber diesmal hat alles geklappt, haben mich auch meine Sturmpartner Parker MacKay und Johan Porsberger klasse in Szene gesetzt“, lacht der Neo-Stürmer, der mit nun insgesamt sechs Punkten am Konto aktuell der Topscorer der Mason-Truppe ist. Der Coach ist zufrieden mit seinem Neo-Torjäger: „Tony ist gut im kleinen Raum, sehr beweglich, ruhig an der Scheibe und er hat fast so eine überragende Übersicht wie Oliver Setzinger. Wenn einmal die Harmonie in dieser Sturmreihe mit MacKay und Porsberger total stimmt, wird diese Linie für alle brandgefährlich.“