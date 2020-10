Der Franzose spielt in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ den Nachbarn der Titelfigur Emily (Lily Collins) und das dermaßen charmant und sexy, dass nicht nur sie und seine Freundin, sondern alle Welt jetzt nach ihm lechzt. In Tweets „explodieren Ovarien“ und Stoßgebete werden zum Himmel geschickt, jemanden zu finden, der einen so ansieht, wie der von Bravo verkörperte Gabriel die junge Amerikanerin.