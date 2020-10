Rapsongs gehen gut ins Ohr – so gut, dass man oft die Gewalt in den Texten überhört. Diese richtet sich vor allem gegen Frauen. Das sind bloß Lieder? Nein, wissen Gewaltschutzexperten: Was wir hören, kann auch unser Verhalten beeinflussen. „Das geht ganz sicher nicht spurlos an uns vorbei“, sagt Michaela Gosch, Geschäftsführerin der Frauenhäuser Steiermark. „Sobald man Musik hört, hört man weniger hin. Da singt man Sachen mit, die man normalerweise weder sagen noch denken würde. Deswegen ist es wichtig, das Thema sichtbar zu machen.“