Dieses Naturjuwel prägt die ganze Region. „Der Sommer ist gut verlaufen“, zieht Franz Perner von der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer positive Bilanz. Die Frage, wie es in Krisenzeiten weitergeht, stimmt die Branche jedoch nachdenklich. „Die nächste Saison könnte noch viel schwieriger werden“, ist zu hören. Dazu kommen Trockenheit und geringer Niederschlag, die dem See zusetzen. Der Schilfbewuchs ufert aus, Schlammablagerungen nehmen zu. „Jetzt müssen wir die Chance nutzen, um langfristig, nachhaltig zu planen“, sagt Kammerpräsident Peter Nemeth. Ideen wie das Anlegen von Kanälen für Bootsausflüge durch den Schilfgürtel kann er etwas abgewinnen.