Von der Beeren-Nuss-Kombi über den Ananas-Smoothie bis zur Erdnuss-Butter - wer im Online-Shop von Colour Cups schmökert, sieht Säfte, Frühstücksmischungen und Nussmus-Variationen, die in der Bio-Manufaktur des Michaelnbachers in Wien hergestellt wurden. „Von daheim war ich es gewohnt, dass wir Erdbeeren, Kirschen und Marillen eingefroren und dann das ganze Jahr hinweg verarbeitet haben“, so Johannes Meindl.