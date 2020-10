Vorläufer der Montanuni wurde frisch renoviert

Wie das funktioniert, zeigt uns ÖVP-Wohnbaulandesrat Hans Seitinger am Beispiel der steirischen Eisenstraße. Obwohl die Gegend von Abwanderung betroffen ist, gibt sie die Landesregierung nicht auf - sondern versucht, wertvolles Kulturgut in der Region zu erhalten. Wir besichtigen das so genannte Raithaus an einem jener herbstlich-idyllischen Tage, an denen man schon sein Sakko zuknöpfen muss. Die Sonne hat sich hinter Wolken versteckt, schroffe Felsspitzen durchstechen die zähe Nebeldecke, die sich schwer über die bewaldeten Berghänge legt.