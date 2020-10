Die Wahl zum Wiener Gemeinderat und zur Bezirksvertretung stehen heute an und somit sind 1.362.795 Millionen Wiener aufgerufen, ihre Stimme zu vergeben. Geht es nach den Wahlumfragen, ist für die Wiener SPÖ der Bürgermeistersessel bereits fixiert, jedoch stellt sich die Frage, ob die SPÖ vielleicht sogar die absolute Mehrheit in Wien holt und dadurch keinen Koalitionspartner benötigt. Auf den Plätzen dahinter duellieren sich die ÖVP mit ihrem Spitzenkandidat Gernot Blümel und die Grünen mit Birgit Hebein um Platz 2. Auch für die NEOS kann diese Wahl ein Meilenstein darstellen. Können Sie es als Alternative zu den Grünen als Juniorpartner in eine mögliche rot-pinke Koalition schaffen? Spannend wird es auch für Heinz-Christian Strache und sein Team. Packt es der ehemalige Vizekanzler auf Anhieb in den Wiener Landtag? Diskutieren Sie mit uns und anderen Lesern hier im großen Wahlforum.