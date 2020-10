Bekannteste Österreicher

Trotz Pension erfreut sich Marcel Hirscher weiterhin großer Popularität. Er zählt zu den fünf bekanntesten Österreichern, und die sind allesamt Sportler. Das geht aus einer Umfrage des Branchenmagazins „Extradienst“ unter 23 heimischen Top-Society-Journalistinnen hervor. David Alaba führt die Bekanntheitswertung vor seinem Fußball-Branchenkollegen Marko Arnautovic, eben Marcel Hirscher, dem früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger sowie Thomas Muster (Tennis) an. In den insgesamt vier gemischten Wertungen ist Alaba in gleich drei die Nummer 1.