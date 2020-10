Intelligenz nach der Wahl? Die Infektionszahlen auf dem - bisherigen - Höchstwert, die Stimmung auf dem - bisherigen - Tiefstwert: Unter solchen Umständen wie nie zuvor wählt heute ein Fünftel der österreichischen Bevölkerung den Wiener Gemeinderat und Landtag neu. Wobei die letzten Tage des Wahlkampffinales mit dem zunehmenden Knirschen innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung, aber vor allem dem ungustiösen Hickhack zwischen dem türkisen Teil der Bundesregierung und dem roten Teil der Wiener Stadtregierung garantiert nicht dazu angetan waren, das zuletzt erschütterte Vertrauen in die Politik zu verbessern. Denn wie sagte schon Altbürgermeister Michael Häupl dereinst so treffsicher wie anscheinend ewig gültig: „Wahlkampf ist die Zeit der fokussierten Unintelligenz“. Längst schon konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, ganz Österreich stünde in der Geiselhaft des Wahlkampfs in Wien. So bleibt nun die Hoffnung, dass ab morgen die Intelligenz zurückkehrt und alles besser wird . . .