DREI JAHRZEHNTE AN DER SPITZE

Geboren am 10. 12. 1955 in Steyr, erlernter Beruf Spengler. Im Unternehmen seit 1971 (damals hieß es noch Steyr-Daimler-Puch), seit 1990 Betriebsrat für 2300 MAN-Arbeitnehmer. SPÖ-Mitglied seit 1978, in vielen Gewerkschaftsfunktionen tätig, u. a. ist der AK-Vizepräsident in Oberösterreich. In seiner Freizeit ist Schwarz auch Obmann eines Fußballvereins. Verheiratet seit 1995 mit der Gewerkschafterin Andrea, zwei erwachsene Kinder. Filip ist 27 und arbeitet ebenfalls bei MAN, Katja (25) studiert in Wien.