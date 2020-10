So eine Vireninfektion ist eine reine Frage der Wahrscheinlichkeit, und die steigt ganz dramatisch mit der Zahl an Viren, Bakterien, was auch immer. Ein Virus, den ich einatme, den lacht mein Immunsystem aus. Aber dann geht es in einer Kurve nach oben. Umgekehrt, wenn ich die durchkommenden Partikel um 80 Prozent reduziere, habe ich nicht 20 Prozent Wahrscheinlichkeit, mich zu infizieren, sondern eventuell viel, viel weniger. Es geht also um die Reduktion der Partikelmenge beziehungsweise Virenlast.