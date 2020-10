„Ich bin eines von Hunderten Opfern“, weiß der Jurist aus dem Bezirk Eferding, der sich am 16. November 2019 über den Zuschlag zum Bild „Träumende Dame“ von Ulisse Caputo freute. 3600 € kostete es, dazu kamen Aufgeld (648 €), Versand (150 Euro) und dazu noch Steuern - in Summe 4592,46 Euro. „Ich bekam zwei Tage später noch eine offizielle Rechnung mit dem Hinweise, zeitnahe zu zahlen, damit der Versand schnell in die Wege geleitet wird“, ärgert sich Wolfgang O., der noch am selben Tag den Betrag überwies.