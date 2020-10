Mit Schlägen drohte ein junger Tschetschene am Bahnsteig 21 des Linzer Hauptbahnhofs dem Rumänen (14), wenig später lauerte ihm ein anderer Tschetschene (15) in der Bahnhofparkgarage auf, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Nach diesen Vorfällen ging der 14-Jährige mit seiner Mama zur Polizei, sagte aus, dass ihn die Jugendlichen außerdem mit einem Messerstich bedroht hätten, wenn er sich nochmals am Bahnhof blicken lassen würde. Weiters gab er an, dass ihm ein Afghane – ein weiteres Mitglied der „Bahnhof-Bande“ – mit Schlägen gedroht hatte, wenn er ihm seine Schuhe nicht überlassen würde. Die Ermittlungen zu den drei Tätern laufen.