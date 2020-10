Die Französin Pauline Ferrand-Prevot hat ihren Cross-Country-Titel bei der Mountainbike-WM in Leogang in eindrucksvoller Manier erfolgreich verteidigt. Die 28-Jährige triumphierte am Samstag in 1:27:33 Stunden 3:01 Minuten vor der Südtirolerin Eva Lechner. Dritte wurde zeitgleich die Australierin Rebecca McConnell. Elisabeth Osl landete mit mehr als elf Minuten Rückstand als 24. erwartungsgemäß nicht im Spitzenfeld.