Laut der „Daily Mail“, die die Zeugenliste gesehen haben will, will insbesondere Pitt mit harten Bandagen um das geteilte Sorgerecht für die sechs Kinder kämpfen. 21 Zeugen sollen in seiner Sache aussagen. Heikel. Auf Brads Liste stehen auch Michael Ofstdahl, der Privatassistent seiner Ex-Frau, und deren gute Freundin Jillian Armenante (sie hatte mit Jolie in „Girl, Interrupted“ vor der Kamera gestanden). Dazu will der 56-Jährige auch Darren Laos und Rich Malchat, die einst als Assistenten für das Star-Ehepaar tätig waren, unter Eid aussagen lassen.