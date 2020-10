Weil es kaum Wichtigeres gibt, als die Stadt Wien nach vorne zu bringen. Corona hat zwar einige Probleme zugedeckt, aber diese sind deshalb noch lange nicht weg. Wer will, dass in den Bereichen Integration, Leistung, Wirtschaft und Sicherheit mehr passiert, der ist bei uns an der richtigen Adresse. Wir wollen Integration nicht nur fördern, sondern auch einfordern. Wir bieten dazu eine Mitte-rechts-Politik mit Anstand. Wir wollen Gerechtigkeit für jene, die jeden Tag in der Früh aufstehen, arbeiten gehen und am Ende des Tages vielleicht sogar weniger haben, als die, die nicht arbeiten. Und wer will, dass die Wienerinnen und Wiener entlastet werden und ihnen mehr Geld im Börsl bleibt, dessen Stimme ist bei uns mit Sicherheit gut aufgehoben.

Gernot Blümel, ÖVP