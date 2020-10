Deshalb habe er auch dazu gezwungen werden müssen, mit „Let Love Rule“ eine Autobiografie über die jungen Jahre seines Lebens zu verfassen. Dabei war es Lenny wichtig, dass der Fokus nicht nur auf seinem Status als berühmter Rockstar lag. Als Kind lebte er mit seinen Eltern sowohl an der wohlhabenden New Yorker Upper East Side als auch mit seinen Großeltern im ärmlicheren Brooklyn. „Schwarz und weiß, jüdisch und christlich, Manhattan und Brooklyn. In meinem jungen Leben drehte sich alles um Gegensätze und Extreme.“