Weitere Fälle in Pflegeheimen

Indes erweitern sich auch die Cluster in mehreren niederösterreichischen Pflegeheimen. In Pottenbrunn wurden weitere fünf Personen positiv getestet, hier gibt es nun bereits sieben Infizierte. Im Heim in Mank erhöhte sich die Zahl der Infizierten von 17 auf 18. Neu hinzu kam ein Pflegeheim in Zistersdorf. Hier wurden neun Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.