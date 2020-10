Der serbische Staatsbürger (34) gibt an, er sei bei einem Kreisverkehr von vier jungen Pkw-Lenkern (18-20) mit ihren Autos blockiert worden. Der 34-Jährige fühlte sich dadurch so genervt, dass er den vier Männern danach folgte. Im Ortsgebiet hielten alle an. Der Serbe ging auf die Männer zu, zeigte ihnen seine Schreckschusspistole und gab sich als Kriminalpolizist aus. Er mahnte die vier Männer wegen des Vorfalls ab. Kurz darauf verständigten die vier Lenker die echte Polizei.