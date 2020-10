In Zeiten von Corona ging das Thema illegale Migration fast schon unter - was aber noch lange nicht heißt, dass es sie nicht nach wie vor gibt: In Tirol wurden heuer bis Anfang Oktober über 2300 unrechtmäßige Einreisen bzw. Aufenthalte verzeichnet. Die Zahl des Vorjahres könnte erreicht, wenn nicht sogar übertroffen werden.