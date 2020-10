Aus bisher unbekannter Ursache ist der Auto-Lenker von einer Straße in Himmelberg abgekommen und in Folge über eine Böschung gestürzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Tiffen und Himmelberg. Sie waren für die Bergungsarbeiten zuständig.