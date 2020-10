Bislang dementierte Strache jegliche Vorwürfe, Parteigelder unrechtmäßig verwendet zu haben. Doch auch ein weiterer Fund im Konvolut der Spesenabrechnungen sorgt nun für Aufsehen. So soll die Polizei in einem Kuvert im früheren Büro Straches eine Abrechnung für einen Leichenschmaus in einem Lokal nahe Korneuburg, in dem ein weiterer Security-Mitarbeiter der Straches Stammgast gewesen ist, gefunden haben. Laut einem Bericht des „Standard“ hatte allerdings weder die Verstorbene noch die Angehörigen etwas mit Strache oder der FPÖ zu tun ... Die Ermittlungen laufen.