Hurrikan traf Freitagabend auf Land

„Delta“ traf am Freitagabend (Ortszeit) in der Nähe des Orts Creole auf Land. „Laura“ war vor sechs Wochen nur wenige Kilometer entfernt durchgezogen. An vielen Häusern sind die damaligen Schäden noch nicht behoben worden. So war auf Fernsehbildern zu sehen, dass zahlreiche Gebäude blaue Planen statt fester Dächer haben.