Der Unternehmer steht neben Ex-Bankchef Martin Pucher und Vorstandskollegin Franziska K. auf der Liste der sieben Hauptverdächtigen der Staatsanwaltschaft. Der ehemalige SVM-Vorstand soll in Puchers dubiose Finanzdeals verstrickt gewesen sein (für ihn gilt die Unschuldsvermutung). Seine Geschäftskonten sind bei Hausdurchsuchungen sichergestellt worden. Nun leitete der Firmeninhaber – ausgezeichnet mit dem Komturkreuz des Landes – am Gericht ein Konkursverfahren ein. Betroffen sind 138 Beschäftigte und Dutzende Gläubiger. In die Insolvenz geschlittert ist auch eine Subfirma des Fassadenprofis. Die Gesamtforderungen betragen fast drei Millionen €.