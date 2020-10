„Für mich war es die beste Vorstellung von Djokovic in Paris“, schwärmt Legende Boris Becker bei Eurosport. Was ihn vor allem bei seinem Ex-Schützling beeindruckte: Obwohl Djokovic Satz drei und vier verlor, blieb der Serbe ruhig und mental bärenstark. Das war in letzter Zeit nicht immer so. „So habe ich ihn selten gesehen. Man ist gewohnt, dass er schreit und auch mal der Schläger fliegt - ist ja alles auch menschlich“, analysiert Becker. „Heute war Djokovic die ganze Zeit bei sich!“