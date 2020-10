„Kämpfen Antonin!“ Via Transparent vor dem Eingang zum Block West im Allianz-Stadion spendeten Rapids Ultras ihrer Legende (zwei Meistertitel, drei Cup-Triumphe, Europacup-Finale 1985) Kraft: Antonin Panenka! Der 71-jährige Tscheche, weltberühmt durch seinen Elfmeter-Heber im EM-Finale 1976, wurde ja am Mittwoch ins Krankenhaus eingeliefert. Wo „Tondo“ an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, künstlich beatmet wurde.