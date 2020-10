Nach ein paar Aufwärmrunden im Porsche 911, bei denen der Schreiber dieser Zeilen am Beifahrersitz Platz nehmen durfte, knallte Wolff in 7:03 Minuten die Bestmarke in den Asphalt. Aber es sollte mit dem richtigen Set-up noch besser werden. „Ich hab nach drei Kurven gemerkt, dass sich Blasen an den Reifen bildeten, bin aber voll durch die Fuchsröhre, in der bei 286 km/h der rechte Hinterreifen geplatzt ist“, erzählt der Wiener. „Der Einschlag war bei 268 km/h und mit 27 g, das Auto hat’s dreimal überschlagen. Zum Glück ist’s nicht in den Wald geflogen. Ich bin dann noch ausgestiegen, kann mich aber nur erinnern, dass mich die Streckenposten hinter der Leitplanke liegend fanden.“