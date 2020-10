Eishockey-Ex-Meister Red Bull Salzburg hat am Freitag die Führung in der Bet-at-home-ICE-Liga übernommen! Die Salzburger drehten das Match bei den Black Wings Linz und siegten mit 6:3. Weitere Gewinner in der 5. Runde waren die Graz99ers, die einen 7:5-Erfolg gegen Innsbruck feierten und der KAC mit einem 3:1 im 330. Derby gegen den VSV. Die Vienna Capitals könnten mit einem Sieg gegen Südtirol am Samstag die Spitze zurückholen.