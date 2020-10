Zu Beginn im Nebel, dann unter strahlend blauem Himmel fand am Freitag die Seereinigungsaktion der Österreichischen Bundesforste am Altausseer See statt. Vier freiwilligen Wasserwehren - Altaussee, Grundlsee, Rottenmann und Niederöblarn - waren ebenso mit dabei. Im Einsatz waren bei einer Wassertemperatur von 12 Grad 13 Taucher und eine Taucherin und viele Helferinnen und Helfer am Ufer, auf drei Feuerwehrbooten, mehreren Zillen und Plätten.