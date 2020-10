Lobnig erreichte in ihrem Lauf die schnellste Zeit aller Frauen-Einer. „Es war ein sehr cooles Rennen und ein guter Einstieg in die Europameisterschaften. Ich war überrascht, dass die Konkurrentinnen so lange mithalten konnten, aber ich hatte das Rennen sehr gut im Griff“, sagte die Kärntnerin, die am Samstag (11.40 Uhr) das Sechser-Finale im Visier hat.