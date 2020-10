Eine 29-Jährige aus dem Ort fuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Salzburgerstraße im Gemeindegebiet von Gallspach in Richtung Wies. In ihrem Fahrzeug befanden sich drei Kinder im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren. Im Ortschaftsbereich von Schützendorf wollte sie nach links in eine Zufahrt einbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 35-jährigen Einheimischen, zusammen.