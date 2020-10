Als ein Zeichen in schwierigen Zeiten deutet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das persönliche Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Grenzübergang Walserberg bei Salzburg. „Auf bayerischen Boden“, wie Söder betont. Das Zollamt an der Autobahn wirkte für die zahlreichen Journalisten aber eher befremdlich. Zumindest die Fernfahrer auf dem Rastplatz waren sichtlich froh über die gebotene Abwechslung.