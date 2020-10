Der slowakische Teamverteidiger Milan Skriniar musste deshalb unmittelbar vor dem Play-off-Spiel der EM-Qualifikation gegen Irland in Quarantäne. Betroffen ist auch U21-Teamspieler Alessandro Bastoni. Im Fall von Bastoni traf dies die Nachwuchs-Auswahl der Italiener - das U21-EM-Quali-Spiel auf Island am Freitag wurde am Spieltag abgesagt. Die isländischen Behörden ersuchten die Gäste zudem, sich in Quarantäne zu begeben.