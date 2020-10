Seine Frau Vlasta berichtete demnach, dass ihr Mann nun zu seinem behandelnden Arzt in Prag gebracht werde. Panenka lag zuletzt auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Benesov südöstlich der Hauptstadt. Dem 71-jährigen Panenka, der auch als Rapid-Spieler für Furore sorgte, muss laut der Mitteilung weiter Sauerstoff zugeführt werden.