Entwicklung in Großstädten besorgniserregend

Als ein Schlüssel in Deutschland wird die Entwicklung in den Großstädten angesehen. Die Bundeshauptstadt Berlin, die Banken-Metropole Frankfurt sowie Bremen seien bereits Risikogebiete. In Berlin habe die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert bereits überschritten. In Frankfurt schnellte der Wert am Donnerstag sogar auf 59,1 hoch. „Es liegt an uns allen, ob wir es schaffen“, sagte Spahn. „Wenn 80 Millionen mitmachen, sinken die Chancen des Virus gewaltig.“ Diese Pandemie sei auch „ein Charaktertest für uns als Gesellschaft“, der nur gemeinsam zu bestehen sei.