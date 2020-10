Das Land Burgenland führt Screening-Testungen in unterschiedlichsten Einrichtungen durch - darunter auch in jener in Pinkafeld - und ebenso bei Einsatzorganisationen. Diese dienen dazu, eventuell asymptomatisch Covid-19-Erkrankte zu finden und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können, hieß es vom Koordinationsstab.