Shootingstar Valentina Höll ist bereits bestens für ihr großes Downhill-Rennen am Sonntag (12.50) bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Leogang gerüstet. Die Saalbacherin gewann die Qualifikation in eindrucksvoller Manier. Dabei hat sie eigentlich gar nicht wirklich Gas gegeben. „Eigentlich bin ich mir sogar langsam vorgekommen, weil ich mir meine Kraft für die letzten Abschnitte sparen wollte“, erzählte das 18-jährige Supertalent.