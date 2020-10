Aber es ranken sich auch weitere Mythen um den hohen Landesbeamten, der im Jahr 1272, am Höhepunkt seiner Karriere, sogar Landrichter war. Gleichsam ein Vorgänger des Landeshauptmannes. Er unterzog sich der ersten Schönheitsoperation des Mittelalters hierzulande, weil der unerreichbaren Geliebten seine angebliche Hasenscharte nicht gefiel. In Graz legte er sich dafür unter das Messer. Zudem ließ er sich den Finger abhacken und übersandte ihn in einem Paket als Geschenk an die Dame. All das zumindest in der Fiktion seines Hauptwerkes.