Rückenwind von SPÖ und FPÖ

Faßmann, der die Schulen so lange wie möglich offen halten möchte, bekommt Rückenwind von ungewohnten Seiten. Von SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid, die „das Schreckgespenst der Schulschließungen daheim lassen“ will, sowie von der FPÖ, die ebenfalls nichts von verlängerten Ferien hält. Die NEOS kritisieren das Corona-Management der Regierung, Türkis-Grün müsse endlich Klarheit schaffen, so die Pinken.