„Mit diesem Virus ist einfach nicht zu scherzen“, stellte der 29-Jährige klar. Man müsse es aufgrund der aktuellen Zahlen wieder viel ernster nehmen. In sozialen Medien hätten einige Nutzer kommentiert, er würde „zu Hause chillen und dann wieder trainieren“, so Gündogan. „Alles, was ich zu diesen Leuten sagen kann, ist: Nein! Unglücklicherweise war das kein Vergnügen.“ Wo er sich angesteckt habe, könne er sich nicht erklären ...