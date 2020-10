Biowinzerin Kathi Tinnacher aus Gamlitz bestätigt das: „Glyphosat wirkt sich negativ auf die Bodenlebewesen, die Nährstoffaufnahme des Rebstocks und die Versorgung der Trauben aus. All das beeinflusst die Qualität und Güte des Weines. Daher ist der Herbizidverzicht für mich selbstverständlich. Es ist in unserer Verantwortung, Enkel-gerecht zu arbeiten und die Vitalität unserer Böden für die Zukunft zu sichern. Das Gras in unseren Weinbergen wird daher gemäht, wenn es sehr steil ist auch per Hand mit der Sense ...“