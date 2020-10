Für wen es schwieriger geworden ist

„Spieler, die verletzt waren, deren Vertrag ausgelaufen ist oder die keine Leistungsträger waren, für die ist es ganz, ganz schwer geworden“, betont auch Frank Schreier. Der zertifizierte FIFA-Spieler-Vermittler (More than Sport) ist eine der Branchengrößen, international gut vernetzt. Er betreut allein in Österreich über 30 Bundesliga-Kicker, dazu einige Trainer wie etwa Robert Ibertsberger, Markus Schopp, Gerald Baumgartner, Rene Aufhauser.