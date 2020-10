„Wir haben uns von der Aufregung noch nicht völlig erholt, sind aber überglücklich, dass unser Theo den Unfall ohne Schaden überstanden hat“, seufzt Mutter Nicole G. aus Thalheim/W.

Es war am Donnerstag gegen 15.40 Uhr, als die 32-Jährige von ihrer Mutter angerufen wurde. Diese teilte ihr mit, dass sie und der Kinderwagen, in dem der gerade einen Monat alte Enkelsohn gelegen hatte, soeben von einem Transporter gerammt und der Säugling dabei herausgeschleudert worden sei. „Ich hab’ den Theo ins Gebüsch fliegen sehen“, berichtete Großmutter Friederike B., die an diesem Tag ihren 62. Geburtstag feierte.