Vor drei Wochen läutete das Telefon bei Helmut A. (79) in Wien-Hietzing. Am Apparat sein „Freund“ Rolf. „Er hat in seinem gewohnten norddeutschen Dialekt gesprochen“, erinnert sich der rüstige Pensionist im Gespräch mit der „Krone“. Doch plötzlich wollte Rolf Geld. „2000 Euro, weil er in der Klemme steckt“, so der passionierte Radfahrer.