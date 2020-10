Der Bund hat, wie berichtet, festgelegt, dass Kinder aus Gruppen, in denen ein Kind positiv auf Covid-19 getestet wurde, nur noch als Kontaktperson Kategorie 2 geführt werden – und nicht mehr in Quarantäne müssen. Caritas-Vize-Direktorin Edith Bürgler-Scheubmayr, die für 350 Einrichtungen und 20.000 Kinder in OÖ zuständig ist, sagt: „Wir haben jede Woche mehrere Verdachtsfälle, und sehr häufig die Situation, dass es Entwarnung gibt. Bisher ist noch nie ein Cluster im Kindergarten entstanden.“