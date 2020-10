„Die meisten Menschen sind beim Anblick dieser Wunderwesen, die majestätisch in unserem idyllischen Teich schwimmen, total ergriffen“, schildert Anrainer Michael Bübl. Seit die Zauberfische in der „Seeschlacht“ schwimmen, ist der Geschäftsmann zum Koi-Experten geworden: „In Japan sind diese Fische heilig. Am 5. Mai ist den schuppigen Glücksbringern in Asien ein Feiertag gewidmet.“