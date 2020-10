In Summe werden in den vorläufigen Gesamtergebnissen am Sonntagabend noch rund 40 Prozent der Stimmen fehlen. Ungefähr so hoch wird laut den Hochrechnern der Anteil der Briefwahlstimmen sein. Diese werden erst am Montag ausgezählt. Heuer könnte es angesichts dieser Rekordzahl und der von den Bezirkswahlbehörden einzuhaltenden Corona-Regeln sogar bis Dienstag dauern, bis die kompletten Ergebnisse der beiden Wahlen vorliegen.