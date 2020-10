Hundebesitzer können ein Lied davon singen: Nicht alles, was schmeckt, ist auch gesund für den Hund – und vieles, was gesund ist, schmeckt dem Vierbeiner aber einfach nicht. Beide Ansprüche vereinen will nun das Start-up Canisbowl in Gars am Kamp im Bezirk Horn. Denn hier wird jedes Rezept auf die Bedürfnisse des Tiers abgestimmt und von Experten berechnet.