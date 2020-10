Von einem Notfall ist das Burgenland derzeit noch entfernt, doch die jüngste Schaltung der Corona-Ampel gibt zu denken. Denn nach steigenden Infektionszahlen in den vergangenen Wochen, ist nur noch der Bezirk Jennersdorf grün. Die Bezirke Eisenstadt-Umgebung, Oberwart und Oberpullendorf leuchten ebenso weiterhin in gelb wie Eisenstadt und Rust. Neu hinzugekommen ist Mattersburg. Orange bleibt der Bezirk Neusiedl am See. Wie berichtet, wurde am Dienstag mit verschärften Maßnahmen auf die Schaltung reagiert. Ebenfalls ein Bezirk mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko und damit orange ist seit Donnerstag Abend der Bezirk Güssing. Laut Ampel-Definition, gibt es binnen einer Woche zu viele neue Fälle die nicht eindeutig zugeordnet werden können. Mit Stand Freitag sind im Bezirk 32 Personen nachweislich infiziert.